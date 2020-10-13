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2. Ordu Komutanı Gürak’tan Vali Baruş’a ziyaret

2. ORDU KOMUTANI GÜRAK, VALİ BARUŞ’U ZİYARET ETTİ

Genel 13.10.2020, 14:49
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2. Ordu Komutanı Gürak’tan Vali Baruş’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) Orgeneralliğe terfi eden ve sınır ötesi operasyonların yönetildiği Malatya 2. Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, ilk olarak Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Orgeneral Metin Gürak’a görevinde başarılar diledi.

Görüşmede bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi.

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