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2 bin 779 adet telefon ile Guinness’e giriyor

150 çeşit modelden 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu olan elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu’nun Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için yaptığı başvuru onaylandı.

Genel 20.11.2021, 09:08 20.11.2021, 09:22
2 bin 779 adet telefon ile Guinness’e giriyor

150 çeşit modelden 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu olan elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu’nun Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için yaptığı başvuru onaylandı.

Elektronik teknisyenliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu evinin 2 odasını, tutku haline dönüştürdüğü telefonlarına ayırdı. 42 yaşındaki Güdekoğlu, 2010 senesinde ciddi bir şekilde telefon koleksiyonu yapmaya karar verdi. Şu anda 150 farklı modele ait 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu bulunan Karagüdekoğlu, bu koleksiyonuyla Guinness Dünya Rekorları’na başvuruda bulundu ve başvurusuna onay aldı. Koleksiyoner Karagüdekoğlu, 2010 senesinde bin 563 adet farklı cep telefonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Almanyalı Carsten Tews’in rekorunu kırmak istiyor. Rekoru kırıp adını tarihe yazdırmayı hayal eden Karagüdekoğlu, bu telefon koleksiyonunu kızı Liya’ya armağan ettiğini ve ileride biriktirdiği telefonların müze haline gelmesi için çabalayacağını söyledi.

“Koleksiyonum çığ gibi büyüdü”

Telefon koleksiyonunda hiçbir sponsor desteğinin olmadığını belirten Elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu, “Telefon merakı radyo televizyon tamiriyle uğraşıyordum 1995 senesinde, cep telefonu çıkınca anında geçiş yaptım. Ondan sonra cep telefonu teknik servisi olarak devam ettim ve şu anda profesyonel bir cep telefonu teknik servisim var. Koleksiyona ciddi şekilde başlamam 2010 senesinde oldu. 2010 senesinden önce telefonlarım vardı ama 2010 senesinden sonra katlanarak, çığ gibi büyüyen bir koleksiyon oldu” açıklamasında bulundu.

Koleksiyonunda bulunan telefonları daha çok yurt dışından temin ettiğini söyleyen Karagüdekoğlu, “Guinness’e başvurumuzda 2 bin 779 olarak kayda geçti. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. Hem ülkemizin tanıtımı için hem de dünyaya, insanlığa bir telekomünikasyon müzesi olarak bırakmak istiyorum. İsminizin yaşaması, devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.

“Ülkemize madalya kazandırmak istiyorum”

Guinness’e bir buçuk ay önce başvuruda bulunduğunu ve 15 gün önce de onay aldığını vurgulayan telefon koleksiyoncusu, “150 tane birbirinden farklı marka var. Belli bir sayıyı yakaladıktan sonra bunları Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na taşımak istedim hem ismimiz hem ülkemizin tanıtımı açısından hem ülkemize bir madalya kazandırmak açısından. Baktım ki orada bir rekor var. Bizim eski telefon depoları var, hurdaya çıkmış telefonlar var, bir tane de arkadaşımda belki kiloyla geri dönüşüme vereceği telefonlardan var, onlardan da aldım, üzerini tamamlayıp sayıyı bu seviyeye çekip Guinness’e başvurumu yaptım” ifadelerine yer verdi.

Telefon koleksiyonunu kızı Liya’ya armağan eden Ekrem Karagüdekoğlu, “Bundan sonraki süreçte hakem heyetine bizim davetimiz olacak veya biz kanıtları internet sitesine yükleyeceğiz veya onlar bir hakem gönderecekler. Bu şekilde paslaşarak, karşılıklı istişareyle sertifikayı inşallah alacağız. Sanıyorum ki 15 gün ila 1 ay içerisinde sonuç belli oluyor” dedi.

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