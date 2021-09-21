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1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Tamamlandığında ’dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Genel 21.09.2021, 11:01
1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Tamamlandığında ’dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Lapseki Şekerkaya mevkiinde Ankraj Sahası’na gelen gazeteciler, teknelere binerek, Asya’daki kuleye çıktı. 60 a yakın gazeteci iki grup halinde asansörlerle 318 metre yüksekliğe çıkarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 4 bin 608 metre uzunluğundaki, işçilerin üzerinde yürüdüğü ‘kedi yolu’na çıkarak Asya’dan Avrupa yakasına geçmesi bekleniyor.

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