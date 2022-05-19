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19 Mayıs İzmir’de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

Genel 19.05.2022, 12:30
19 Mayıs İzmir’de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de coşkulu bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"19 Mayıs, gençlik ve gelecek demektir"

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalarda, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın ardından Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Eskici, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yakmış olduğu meşalenin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 103’üncü yıl dönümü. Sevgili gençler ve sporcu kardeşlerim! 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkmasının adıdır. 19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluşunun başlangıcı değil; yeni Türk Devleti’nin de çağdaş değerlerle millet dayanışması içerisinde yerini aldığı gündür. 19 Mayıs, gençlik ve gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı, aynı zamanda tüm dünyaya haykırılan bir varoluş narasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin birlik ve beraberliğinin tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerine kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Lakin vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar verilmiştir. En büyük ilham kaynağımız şanlı tarihimiz ve ecdadımızdır. Milli değerlere bağlı ve şuurlu nesiller olmanız istiklalimiz ve istikbalimiz için oldukça önemlidir” açıklamalarında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı şölen alanına döndü

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici’nin konuşmasının ardından İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri kürsüye çıkarak şiir, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Yanıtı’nı okudular. Daha sonra ise kutlamalarda bir çok genç dans ve spor gösterisi sundu. Ege Üniversitesi Halk oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları zeybek gösterisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Karate Kata, Taekwondo ve jimnastik gösterileri gerçekleştirildi. Tören alanında; Ege Üniversitesi bünyesindeki Davul Ritim Grubu da sahne alırken Egem Dans Halk Oyunları tarafından yapılan Kafkas dans gösterisi ilgiyle izlendi.

Denizden de kutlandı

Öte yandan kutlamalar çerçevesinde, denizden Anadan-Ataya yelken, kürek, kano turu gerçekleştirildi. Karşıyaka Spor Kulübü’nün yelken kulübü sporcuları, Karşıyaka’dan Konak’a yelkenle geçerek; Vali Köşger’e Türk Bayrağı armağan etti. Vali Köşger de bayrağı öperek teslim aldı. Törende dağcılık sporcularının Telekom binasından iniş gösterisi de görsel şölen oluşturdu. Tören, meydanda öğrencilerin ay-yıldız oluşturmasıyla sona erdi.

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