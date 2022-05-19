19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt genelinde tören düzenlendi.

BURSA (İHA) - Bursa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bursa’da Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan 19 Mayıs kutlamaları, Tophane Saltanat Kapıdan başlayan ve Kent Müzesi önünde son bulan yürüyüşün ardından etkinliklerle devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşma Gençlik Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy tarafından yapıldı. Büyükşehir belediyesi folklor ekibinin gösterisi ile devam eden tören, Yıldırım Belediyespor Wushu gösterisi ve Bursa Kız Anadolu Lisesi Bando takımının gösterisi ile sürdü. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen törende her yaştan katılımcı büyük bir coşkuyla kutlamalara eşlik etti. Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi partilerin milletvekilleri ve Bursa protokolü katıldı.

YALOVA (İHA) - Yalova’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kartal İskelesi’nde gerçekleşen programda, Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıçları deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Ardından dalgıçlar bayrağı karaya çıkararak Vali Muammer Erol’a sundu.

Sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılan etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, “19 Mayıs, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz bu büyük mücadele, Kurtuluş Savaşı’yla aziz milletimiz vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlığını tüm dünyaya ilan etmiş, cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu süreç başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur” diye konuştu.

Gençler adına yapılan konuşma sonrasına Vali Erol, uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerini takdim etti.

Etkinlikte paramotor, halk oyunları ve akrobasi gösterilerinin de yapıldı.

Programı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

MUĞLA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programı, sabah saat 10.00’da Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, daire amirleri, oda ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin müdür Oktay Dumruk ve öğrenciler tarafından Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı, saat 10.30’da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kaledeki törende çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası düzeyde derece yapan sporculara ödül verildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Gökçe Başol, “19 Mayıs 1919’da İstanbul’un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya özgürlük, umut ve güven tohumları ekişinin 103. yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel günde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkanları saygıyla anıyor, mürettebattan kaptanına erinden Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tümünün önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.” diye konuştu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ise “Samsun’da atılan bu ilk adım ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti, kendi tersine döndürerek esaret altında olunmayacağının kutsal vatan topraklarımızda ilelebet özgür bir ülke olarak var olacağımızı tüm Dünya’ya haykırarak Türk Milleti’nin bağımsızlığını kazanmasında ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda atılmış en önemli adımdır.” ifadelerini kullandı.

Kutlama programında Bodrumspor wushu sporcularının wushu gösterisi ile lise öğrencilerinin 19 Mayıs Orotoryosu, İzci Ekibi Gösterisi ve 1919 Bitmeyen Yolculuk adlı etkinlikle sürdü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Bodrum Limanı’nda bağlı Sahil Güvenlik botu, halkın ziyaretine açıldı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda halk oyunları ekiplerinin arasına karışan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri milli bayramı coşkuyla kutladı.

Kutlama programı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına kadar gerçekleştirilen kortejle başladı. Burada Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ana programa geçildi.

15 Temmuz Zafer Meydanı’nda düzenlenen ana program ise vatandaşlar ve protokol üyelerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay gerçekleştirdi.

Konuşmasında 19 Mayıs’ın 103’üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hissettiklerini kaydeden İl Müdürü Atalay, “Atatürk’ün Samsun’da attığı ilk adım, yakılan istiklal meşalesi, dalga dalga Anadolu’ya yayılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla nihayete ermiştir. İşte bu yüzden 19 Mayıs Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin vatanı milleti ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adıdır. Bu tarih düşman işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye’nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle topyekûn bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir. Bundan dolayı da 19 Mayıs’ın 103.yılına ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz” dedi.

Konuşmanın ardından Romanya’da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında Türk Bayrağını göndere çektiren sporcular tarafından Vali Kamuran Taşbilek’e buket ve Türk bayrağı takdim edildi.

Gençlik Merkezi tarafından yapılan kültür sanat yarışmasında birinci olan Erhan Altun’un “O Geliyor” isimli şiiri okuduğu programda yine Gençlik Merkezi tarafından yapılan yarışmada birinci olan Aleyna Sancar tarafından “Mağusa Limanı” isimli şarkı seslendirildi.

Vatandaşların da çocuklarıyla ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman yağmur yağışının gerçekleştiği program halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti.

Halk oyunları ekibinin performanslarını sergiledikleri sırada yapılan anonsla Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek ve diğer protokol üyeleri halay halkasına dahil oldu. Halay çeken protokol üyeleri milli bayramı coşkuyla kutladı. Protokol üyeleri daha sonra okçuluktaki hünerlerini sergiledi.

Covid-19 salgının ardından ilk kez geniş çaplı gerçekleştirilen etkinlikler Gençlik Merkezi ve KYK ortaklığında kültür-sanat ve ebru Gösterisi, cam süsleme, ahşap boyama ve resim sergisi, TEMA ve Yeşilay tarafından açılan stantların gezilmesiyle son buldu.

Kutlama programı akşam saatlerinde yağış olmaması halinde Yenişehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle sonlanacak.

KÜTAHYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Daha sonra Ada stadında Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Güler’in gençleri ve halkı selamlaması ile devam eden törende günün anlamı ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu.

Halk Oyunları gösterilerinin ardından, Karate okulu, minderde güreş ve okçuluk gösterileri gerçekleşti.

Halk oyunları gösterileri sırasında bir öğrencinin ayağından çıkan ayakkabısını öğretmeni giydirirken, efe kıyafetli kadınlar da törene damgasını vurdu.

Programda okullarda dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Törene İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz yanı sıra, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı, İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp, daire amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi sürecinin ardından yeniden coşkuyla kutlandı. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Festival Parkta düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Askeri Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın konuşmasıyla devam etti. Şiirlerin okunması Halk Oyunları ve Taekwondo gösterimin ardından Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile kentteki spor kulüpleriyle sporcu yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

ARDAHAN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ardahan’da renkli törenlerle kutlandı.

Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadındaki kutlamalara Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik merkezi gönüllü gençlerden Meryem İlgar, günün anlam ve önemini beliren konuşmasını gerçekleştirdi. İlkar, konuşmasında, ’’Mustafa Kemal’in Samsunda tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının bugün 103’üncü yıldönümü. O gün Samsun’un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duygularla bir Türk genci olarak sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onu ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş harekatının başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle Milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.’’ Şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik, Judo ve güreş sporcuları bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

AKSARAY (İHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aksaray’da Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen kutlama etkinlikleri Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve 15-22 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerinin tanıtımları yapıldı. 2021-2022 spor sezonunda çeşitli branşlarda başarı gösteren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından etkinlikler halk oyunları gösterisi ile devam etti. Halk oyunlarının ardından Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarı gösteren sporcular branşlarında gösteri yaptı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki etkinlikler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - 19 Mayıs Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ’da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları tarihi Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Süleymanpaşa sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatroda devam eden kutlama etkinlikleri Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin koro halinde İstiklal Marşı’nı söylemesi ile başladı.

Akabinde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Üzgün konuşmasında, "O gün ki: Yüreklerdeki ateşi Mayıs umudu ile güneş güneş aydınlatan, dağ dağ yüreklendiren. yağmur yağmur söndüren, bağrındaki vatan sevdasıyla iman gücünün birlikte dokuduğu, şehadet kanıyla boyadığı al bayrağı coşturan, tomurcuk tomurcuk vatan evlatlarının bugüne gelmesine ışık olan ve 103 yıldır gururla yaşamamıza vesile olan gündür. O gün ki, umudun adının konduğu bir gündür, kutlu mücadelenin meşalesini taşıyan gençliğin tüm Dünyaya ışık olacağının görüldüğü, adeta yeniden varoluş destanının yazıldığı gündür.

O gün; ateş ve kan sahasında ölüme koşanların, ardında ağlayan bebelerini bıraktığı, narin omuzlarında cepheye cephane taşıyan kadınların erdemli haykırışlarının nakış nakış yükseldiği gündür.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzuru ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve Tekirdağlı hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Gençlik Merkezi sporcuları gösterilerini sunarken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu spor salonunda gerçekleştirilen kutlama saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yaptığı konuşmada, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Dereci konuşmasına şöyle devam etti:

“Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda Dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce Milletimiz bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır.”

Konuşmaların ardından karete, tekvando, jimnastik, ve güreş gösterileri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Daha sonra ise Halk Oyunları ve Dans topluluğu tarafından gerçekleştirilen gösteri kutlamalara renk kattı. Gençliğin Ata’ya cevabının okunması ile devam eden bayram kutlamaları, İsmail Şükrü Çelikalay rama gösteri ile devam etti.

Programın sonundan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı yarışmalarda dereceye giren gençleri tebrik ederek, ödül takdiminde bulundu.