15 ülkenin katıldığı Dynamic Mariner-Mavi Balina-Nusret- 2022 Tatbikatı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde NATO üyesi 15 ülkenin katılımı ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Dynamic Mariner-Mavi Balina-Nusret-2022 Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen Dynamic Mariner-Mavi Balina-Nusret- 2022 Tatbikatı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve #NATO üyesi 15 ülkeden unsurların katılımıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başarıyla icra edildi” denildi.