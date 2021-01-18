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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade beyaza bürünürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uzun trafik kuyrukları oluştu. Köprüdeki yoğun trafik havadan havadan görüntülendi.
Genel 18.01.2021, 11:00
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İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade beyaza bürünürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uzun trafik kuyrukları oluştu. Köprüdeki yoğun trafik havadan havadan görüntülendi.Cuma günü başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde bugün itibariyle de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte yoğun bir sis meydana gelirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 cm kadar ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ise kısıtlamanın sona ermesiyle yoğun trafik kuyruğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki yoğun trafik havadan görüntülendi.
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