145 yıllık rüya: “Karadeniz-Akdeniz Yolu”

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında sonlara gelindi. 2020 yılının sonlarına doğru açılması planlanan ancak pandemi dolayısı ile çalışmaların yavaşladığı yolun 2021 yılının ortalarında tamamen hizmete açılması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek. Asrın projesi olarak adlandırılan proje ile Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak. Yaklaşık 55 ili dolaylı şekilde ilgilendiren, toplam maliyeti 1 buçuk milyar liraya yakın maliyetle tamamlanacak olan proje Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak.

Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’ açılacak

İthalat ve ihracat açısından önemli bir rol üstlenecek olan proje kapsamında, Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun, 2021 yılının ortalarında tam olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.

“Hem Ordu, hem de diğer iller açısından büyük öneme sahip”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, 2020 yılının son aylarında bitmesi gereken ancak pandemi nedeniyle çalışmaların yavaşladığı projenin, 2021 yılının ortalarında tamamlanacağına inandıklarını ifade etti. Projenin, hem Ordu hem de Karadeniz-Akdeniz Yolu’na kenar bulunan iller adına çok önemli olduğuna değinen Şahin, “Bu iller, Karadeniz kenarında bulunan ülkeler ile ticaret yapıyorlar, bu ticaret hacimlerini genişletmek, daha kısa yoldan ve daha az masrafla bu ülkelere ulaşmak için bu yola ihtiyaç var. Bu yolun biran önce bitmesi ilimiz açısından olduğu kadar, diğer iller açısından da çok önemli” dedi.

“Biran önce bitmesi Ordu’yu lojistik merkezi haline getirir”

Başkan Servet Şahin, projenin tamamlandığında Ordu’nun ilerleyen günlerde bir lojistik merkezine dönüşebileceğine dikkat çekerek, “Ayriyeten Ordu ve Giresun illerinin ortasına bir liman inşa edilirse, tam bir merkez olur. İnşallah Samsun-Sarp Demir Yolu’nda Ordu’dan geçer ve hepsi bir araya gelirse bir lojistik merkezi haline gelebiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Ticaret hacimleri genişleyecek”

“Karadeniz-Akdeniz Yolu bittiğinde, bölgenin ve ilimizin kalkınmasının çok daha gelişeceğine inanıyorum” diyen ve büyük oranda yolun tamamlandığına dikkat çeken OTSO Başkanı Servet Şahin, “Şuan geride abartılı bir şey yok, sadece tünellerin iç donanımı ve 10 kilometrelik bir yol asfaltı var. Onların kısa zamanda tamamlanacağına inanıyorum. Bu yol hem turizm, hem de ekonomi açısından çok önemli. Sivaslı, 2 saatte Ordu’ya inecek, Kayserili 4, Hataylı 7 saatte Ordu’ya gelecek. 40 tane vilayet kısa sürede Karadeniz’e inecek ve Karadeniz kenarlarında bulunan ülkeler ile ticaret hacimleri daha da genişleyecek. Ticaret ve ihracat sektöründeki üyelerimiz hep kapasite, olarak genişleyecek, hem de bölgemiz daha çok kalkınacak” şeklinde konuştu.