banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

10 ton atık pil toplandı, ödüller sahiplerini buldu

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasında 2 yılda 10 ton atık pil toplanırken dereceye giren 10 okul ödüllendirildi.

Genel 17.01.2022, 15:53
10 ton atık pil toplandı, ödüller sahiplerini buldu

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasında 2 yılda 10 ton atık pil toplanırken dereceye giren 10 okul ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle 2020 ve 2021 yılında hayata geçirilen Atık Pil Toplama kampanyası kapsamında dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Doğaya gelişigüzel atılan pillerin neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında okullara dağıtılan atık pil kutularından toplam 10 ton pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Hem belediye bütçesine hem ülke ekonomisine katkı sağlanıyor

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İçinde yaşadığımız dünya bizlere miras olmanın ötesinde yarınlarımıza bırakacağımız bir emanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok projeye hep birlikte adım atıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinesinde Sivas Belediyesi olarak Sıfır Atık’ı önemsiyoruz. Şehrimizde toplanan çöplerin elektriğe dönüşmesi, elektrik üretirken ortaya çıkan enerjinin sera olarak ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de bir ilk olacak projenin temelini attık. Yine enerji önümüzdeki döneminde en büyük sorunlarından birisi, biz bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alıyoruz. Hem belediyemiz bütçesine hem ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Güneş Enerji Sistemi ile birlikte Sivas Belediyesi’ni kendi enerjisini kendi üreten bir belediye haline getireceğiz. Atık yağdan atık pile, giysiden elektronik eşyalara, otomobil lastiklerine kadar birçok alanda hem çevreyi daha temiz tutmak, kirletmemek hem de ekonomiye kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize destek veren başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, yöneticilerine, okul müdürlerimize ve siz sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, üniversitelerimize teşekkür ediyorum. 350 bin hemşerilerimizle birlikte inşallah daha temiz, daha yaşanılabilir bir şehir olma noktasında sizlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz’’

Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğuna vurgu yapan Sivas Valisi Salih Ayhan konuşmasında; “Sınırlı kaynaklarımızı iyi muhafaza etmemiz oldukça önemli. Tabi evlatlarımızın geleceğini düşünürken de onlara bırakacağımız en büyük miras sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir doğa olacaktır. Doğal kaynaklarımızı da bilinçli tüketmemiz gerekiyor. Bu artık bir devlet politikası olarak başlasa da hepimizin bir yaşam kültürü haline getirmesi oldukça elzemdir. O yüzden Sıfır Atık projesi kapsamında düzenlenen bu etkinliği oldukça önemsediğimi bilmenizi isterim. Bu kapsamda Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili çocuklar bu dönem için biz sizlere daha yaşanabilir bir Sivas bırakmak için, daha güzel bir Sivas bırakmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İnşallah sizler de ilerleyen dönemlerde bizlerden aldığınız bu emaneti daha sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmış olursunuz. Ben ödül alan almayan bu kampanyaya destek veren tüm eğitimcilerimizi öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Atık Pil Toplama kampanyasında dereceye giren okulların öğrencilerine il protokolü tarafından ödülleri verildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11