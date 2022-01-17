10 ton atık pil toplandı, ödüller sahiplerini buldu

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasında 2 yılda 10 ton atık pil toplanırken dereceye giren 10 okul ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle 2020 ve 2021 yılında hayata geçirilen Atık Pil Toplama kampanyası kapsamında dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Doğaya gelişigüzel atılan pillerin neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında okullara dağıtılan atık pil kutularından toplam 10 ton pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Hem belediye bütçesine hem ülke ekonomisine katkı sağlanıyor

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İçinde yaşadığımız dünya bizlere miras olmanın ötesinde yarınlarımıza bırakacağımız bir emanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok projeye hep birlikte adım atıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinesinde Sivas Belediyesi olarak Sıfır Atık’ı önemsiyoruz. Şehrimizde toplanan çöplerin elektriğe dönüşmesi, elektrik üretirken ortaya çıkan enerjinin sera olarak ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de bir ilk olacak projenin temelini attık. Yine enerji önümüzdeki döneminde en büyük sorunlarından birisi, biz bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alıyoruz. Hem belediyemiz bütçesine hem ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Güneş Enerji Sistemi ile birlikte Sivas Belediyesi’ni kendi enerjisini kendi üreten bir belediye haline getireceğiz. Atık yağdan atık pile, giysiden elektronik eşyalara, otomobil lastiklerine kadar birçok alanda hem çevreyi daha temiz tutmak, kirletmemek hem de ekonomiye kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize destek veren başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, yöneticilerine, okul müdürlerimize ve siz sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, üniversitelerimize teşekkür ediyorum. 350 bin hemşerilerimizle birlikte inşallah daha temiz, daha yaşanılabilir bir şehir olma noktasında sizlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz’’

Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğuna vurgu yapan Sivas Valisi Salih Ayhan konuşmasında; “Sınırlı kaynaklarımızı iyi muhafaza etmemiz oldukça önemli. Tabi evlatlarımızın geleceğini düşünürken de onlara bırakacağımız en büyük miras sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir doğa olacaktır. Doğal kaynaklarımızı da bilinçli tüketmemiz gerekiyor. Bu artık bir devlet politikası olarak başlasa da hepimizin bir yaşam kültürü haline getirmesi oldukça elzemdir. O yüzden Sıfır Atık projesi kapsamında düzenlenen bu etkinliği oldukça önemsediğimi bilmenizi isterim. Bu kapsamda Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili çocuklar bu dönem için biz sizlere daha yaşanabilir bir Sivas bırakmak için, daha güzel bir Sivas bırakmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İnşallah sizler de ilerleyen dönemlerde bizlerden aldığınız bu emaneti daha sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmış olursunuz. Ben ödül alan almayan bu kampanyaya destek veren tüm eğitimcilerimizi öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Atık Pil Toplama kampanyasında dereceye giren okulların öğrencilerine il protokolü tarafından ödülleri verildi.