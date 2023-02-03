Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.