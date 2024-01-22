Trabzon’un Of ilçesinde tek başına yaşayan Ali Kılıç (70), dik yamaçtaki evine su gelmeyince Karadeniz insanının pratik zekası ile çözümü buldu. Su şebekesinden yararlanmak için kendi imkanlarıyla boru hattı döşeyen Kılıç, suyun evine yaklaşık 70 metre uzaklığa kadar gelebildiğini tespit etti. Arazi şartları nedeniyle su basmaması sorununa kendi aklını kullanarak çözüm bulan Ali Kılıç, çamaşırları yıkamak ve içme suyunu almak için bir ormanlık alan içerisinde kulübe inşa etti. Kulübenin içerisine bir çamaşır makinesi de alan Kılıç, her gün yaklaşık 70 metre yol yürüyerek hem içme suyunu alıyor hem de çamaşırlarını yıkıyor. Çamaşırhanenin bulunduğu kulübenin yanına ayrıca kurutma işlemlerini yapmak için bir alan oluşturan Kılıç, 2 yıl öncesine kadar çamaşırlarını elde yıkadığını kaydetti.

