Japonya ülkenin Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaştı. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 202’ye yükseldi. 565 kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp olarak kayıtlara geçen 102 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ishikawa’da en az bin 425 evin hasar gördüğünü doğrulayan eyalet yönetimi, 50 balıkçı limanında dalgakıranlarda hasar meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından çıkan yangınlarda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü kaydedilirken, 28 bini aşkın depremzedenin geçici barınaklarda kalmayı sürdürdüğü öğrenildi. Deprem bölgesindeki yaklaşık 80 okulun oluşan hasar nedeniyle eğitime başlayamadığı açıklandı.

