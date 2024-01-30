Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftçiler eylemlerine devam ediyor. Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, hükümetin üzerindeki baskıyı artırarak taleplerinin gerçekleştirilmesi için başkent Paris çevresindeki otoyolları kapatıp, abluka altına aldı. Çiftçiler, traktörlerle Paris çevresindeki A10, A13, A4 ve A6 otoyollarının aralarında bulunduğu 8 noktada yolları kapatırken, bazı yollara ise saman balyaları ile barikat kurdu. Çiftçiler, traktörlerinin üzerine "Öfkeli çiftçi", "Gençken hayalini kurardım, bugün ise ölüyorum", "Sessiz ölmeyeceğiz" yazılı pankartlar astı. Protestoya destek veren bir çiftçi, "Bu çiftçilik için son savaş. Bu bir hayatta kalma meselesi" dedi.

