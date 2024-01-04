Kapalı havada sahile gelen vatandaşlar, denize girmenin tadını çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya, yeni yılda hava şartlarıyla geleneği bozmadı. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 74’e kadar ulaştı. Zamanını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen sahile geldi. Kent sakini ve turistler, sıcaklığı 19 derece ölçülen kentte denize girdi, bazıları ise balık tuttu. Tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin sıcak kumsalına uzanarak güneşlenmenin keyfini surdu.

