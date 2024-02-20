Ukrayna’daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, iskan için Bitlis’in Ahlat ilçesine uğurlandı. Sevinç ve hüzün gözyaşlarının bir arada olduğu uğurlama töreninin ardından Ahıska Türkleri yeni yuvalarına doğru yola çıktı.
Ukrayna’da çıkan savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türkleri'nin tahliyesi 2 yıl önce Herson kentinden Elazığ’a başladı. Kafileler halinde kente getirilen 2 bin 600 Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.