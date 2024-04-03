Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda farklı 3-0 galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tekke, "Oyuna alan baskısıyla başladık. Top bizdeyken oyun yerleşimimiz ve kaliteli hücumlarımız vardı. İlk yarıyı yakaladığımız pozisyonlara göre az golle bitirdik. Çok fırsatlar yakaladık. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle şunu söylemem lazım maç performansından ziyade antrenman performansımız bu durumun oluşmasında en büyük pay sahibi. Performanslarından dolayı tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlar bunu hak etmişti. Gaziantep FK'ya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

