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2020 KASIM AYINDA YAPILACAK ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ
Prof. Dr. Uğur Özgöker Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri ve Türkiye'ye etkisi hakkında yazdı...
Eylül 2020 15.09.2020, 17:43
2003
Çok değişik tarihi, kültürel, dinsel, mezhepsel farklılıklara sahip olsalar da dünyanın en büyük ekonomik, siyasi ve askeri gücü ve tek hegemon devleti olan (Pax-Amerikana) ABD’de yaşayan 331 milyon insanı bir arada aynı potada tutan tutkal görevi gören birleştirici unsur “ABD vatandaşlığı”. İşte bu 331 milyon ABD vatandaşı dünyanın tek süper gücünün eşit haklara sahip vatandaşları olduklarının bilinciyle, Kasım ayında yeni başkanlarını seçecekler.
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