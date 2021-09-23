banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günler için zirai don uyarısı yaparken, tarımla uğraşan vatandaşları önlem almalarını tavsiye etti. Yapılan hava tahminlerine göre, 23-26 Eylül tarihleri arasında Eskişehir başta olmak üzere Kütahya, Bilecik ve Bursa’nın güney ilçelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette don olayı beklendiği aktarıldı. Yaşanabilecek muhtemel zirai don olaylarına karşı üreticiler ve tarımla uğraşan vatandaşlar uyarıldı.

ESKİŞEHİR 23.09.2021, 13:06
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günler için zirai don uyarısı yaparken, tarımla uğraşan vatandaşları önlem almalarını tavsiye etti. Yapılan hava tahminlerine göre, 23-26 Eylül tarihleri arasında Eskişehir başta olmak üzere Kütahya, Bilecik ve Bursa’nın güney ilçelerinde hafif ve yer yer orta kuvvette don olayı beklendiği aktarıldı. Yaşanabilecek muhtemel zirai don olaylarına karşı üreticiler ve tarımla uğraşan vatandaşlar uyarıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0