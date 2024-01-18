Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan “yol ve güzergah uygulaması” kapsamında 23 aranan şahıs yakalanarak, 130 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, tescilsiz, çalıntı ya da sahte plakalı olarak kullanılan motosikletler ile genellikle kırsal kesimlerde kullanılan traktörler başta olmak üzere bu tür araçların tespit ve yakalanmasına yönelik dün 20.00- 02.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak “yol ve güzergah uygulaması” yapıldı. 107 Ekip ve 248 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; 4 bin 477 şahıs sorgulandı. 735’i motosiklet olmak üzere bin 700 araç kontrol edildi, 23 aranan şahıs yakalandı, 130 araca cezai işlem uygulandı.