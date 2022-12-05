Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Erzincan’da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan merkez Hocabey mahallesi 1052 sokakta bulunan tek katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında evin çatı kısmı zarar gördü.