Erşan Kuneri'de Çağlar Çorumlu'nun Nazlı Altın Oran karakteri sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'de Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı Nazlı Altın Oran rolü sosyal medyayı salladı.

Erşan Kuneri'nin 1970 ile 80'ler arasında yaşadıklarını konu alan dizi Netflix'de yer alır almaz büyük beğeni topladı.

Çağlar Çorumlu'nun Nazlı Altın Oran rolü ise büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncunun bu sahnelerine "En iyi kadın oyuncu ödülünü almalı" yorumları yapıldı.

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