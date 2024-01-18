Elazığ’da "Bizim Kütüphane Külliyat Okumaları" programı düzenlendi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bizim Kütüphane Külliyat Okumaları" programı düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen programa, 10 lise ve 11 ortaokuldan öğrenci ve öğretmenler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu gölge oyunu ile devam etti. Ardından Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, türküler seslendirdi.

Proje ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit , “Bugün öğrencilere kitapları hediye ettik. Okunması ve okunurluğu artırmak adına yazarların eserlerini öğrencilerle paylaştık. Sonrasında bunların takibini yapan öğretmen arkadaşlarımızla birlikte okunmasını sağlayıp, mayıs ayında ise bir bilim, kültür şenliği olarak hem ilkokul hem ortaokul hem de lise düzeyinde farklı çalışmamız olacak. Bugün de burada halihazırda bulunan 10 lise ve 11 ortaokul bulunaktadır. Çok çeşitli ve hayata geçirilmesini beklediğimiz, birlikte yürütmeyi hedeflediğimiz eğitim sürecimiz var” dedi.

Öğrencilerin kitap okumasını ve okunurluğu arttırmayı hedeflenen program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’in, öğrencilere okutmak üzere öğretmenlere kitap hediye etmesiyle son buldu.