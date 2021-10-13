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Vali Toraman, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören ve kentsel dönüşüme alınan Kızılay Mahallesinde incelemelerde bulundu.

ELAZIĞ 13.10.2021, 13:11
Vali Toraman, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören ve kentsel dönüşüme alınan Kızılay Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman göreve geldiği andan itibaren çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Kızılay Mahallesinde yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kentsel dönüşüm kazısında bulunan Osmanlı dönemine ait kiliseyi inceleyen Vali Toraman, çalışanlara kolaylık diledi.

Vali Toraman’a, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı mahalle muhtarı ve çalışanlar eşlik etti.

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