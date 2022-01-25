Uzman estetisyen Dalmış’tan cildi sıkılaştırma tüyoları

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, ciltte yaşlanma ile birlikte oluşan sarkmalara karşı önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Yaşlanmanın etkisiyle belirli bir zamandan sonra cildin, ona elastikiyet özelliklerini sağlayan proteinlerini kaybetmeye başladığını belirten Dalmış, bunun da ciltte sarkmaya neden olduğunu söyledi. Ciltte sarkmaya neden olan tek etkenin bu olmadığını vurgulayan Dalmış, “Cildi aşırı güneşe maruz bırakmak ya da sağlıklı olmayan diyetler sonrası dengesiz zayıflama da bu konu üzerinde hızlandırıcı etkilere sahiptir. Bu durum birçok kişinin karşılaşabileceği bir sorundur. Cildimiz, bizi sarıp sarmalayan ve henüz eşi benzeri bulunamamış bizi koruyan katmanımızdır. Bundan dolayı ona iyi bakılması onun en büyük hakkı. Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz ve bir alışkanlık haline dönüştürebileceğimiz oldukça basit aktiviteler onun sağlıklı ve genç kalmasında büyük rol oynamaktadır. Masaj yapmak o bölgenin kan akışını hızlandırır ve kolajenle elastin olarak anılan bağ dokusunu üretmeye yardım eden fibroblast hücreleri uyarır. İçerisinde kolajen ve antioksidan içeren gıdaları sık sık tüketin. A,C,D,E vitaminleri ile koenzim Q10, selenyum ve çinko barındıran yiyecekler ile içecekler birer antioksidan olmakla beraber cildi sıkılaştırır ve sarkmaları önler” dedi.

“Düzenli egzersiz, yoga ve pilates yapın”

Düzenli olarak yapılacak aktivitelerin vücutta fazla yağın barınmasını önleyerek cildi sıkılaştırdığını yağsız kas yapılmasını sağladığını aktaran Dalmış, “Düzenli olarak egzersiz ve pilates yapın. Böylece zayıflamak için yapılan diyetlerle beraber olarak yapılan bu egzersizler sarkmaların oluşmasını engeller. Hızla kilo verdiren diyetler yağ ile beraber kas da kaybetmenize neden olur. Bundan dolayı yavaş yavaş yapılması daha sağlıklı olmakla birlikte sarkmalarında önüne geçilir. Bol bol su tüketin, Yaşımız ilerledikçe kaybettiğimiz cilt elastikiyetimiz için su en önemli noktalardan birisidir. Çünkü su ciltte nem oranını dengeleyerek kırışıklıklar üzerinde etkili olan kuruluğun önlenmesini sağlar. İçerisinde bol miktarda su bulunduran salatalığı cildinize sürüp bekletirseniz orada var olan kırışıklıkları önler. Aynı şekilde cildinize uygulayabileceğiniz limon da kolajen üretiminin artmasına yardımcı olur ve leke karşıtlığı ile aynı tona sahip bir cilt oluşumunu destekler. Aloe vera ise jel şeklinde kullanımı ile cildin sıkılaşmasını sağlar” diye konuştu.