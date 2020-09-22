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Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı

ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI, YAPILAN ARAMADA AYAKKABILARININ İÇERİSİNE SAKLADIĞI YARIM KİLOGRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

ELAZIĞ 22.09.2020, 15:37
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Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli yakalandı, yapılan aramada ayakkabılarının içerisine sakladığı yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında şüpheli , M.K’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, şahsı takibe aldı. Takibe alınan şahıs Elazığ-Diyarbakır karayolunda bulunduğu araçta yakalandı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabılarının iç kısmına zulalanmış şekilde yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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