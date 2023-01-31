TÜBİTAK’tan Fırat Teknokent’te faaliyet gösteren 6 firmaya 10 milyon lira destek

TÜBİTAK 1501 çağrısına 734 proje başvurusu yapıldı ve 325 projenin desteklenmesine karar verildi. Bu çerçevede Fırat Teknokent’te faaliyet gösteren 6 firma tarafından sunulan 7 proje toplam 10 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların Ar-Ge yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi ile ihtiyaç duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını hedefleyen TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı 2022-2 Çağrısı ve TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2022-2 Çağrısı sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK 1507 çağrısına başvuru yapan 546 proje önerisinin değerlendirme süreci tamamlandı ve 260 projenin desteklenmesine karar verildi. TÜBİTAK 1501 çağrısına ise 734 proje başvurusu yapıldı ve 325 projenin desteklenmesine karar verildi. Fırat Teknokent’te faaliyet gösteren 6 firma tarafından sunulan 7 proje, toplam 10 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Projeleri kabul edilen firma yetkililerini ve proje ekiplerini tebrik ediyorum. Bu projelerle Fırat Teknokent’te faaliyet gösteren 6 firmaya 10 milyon TL’den fazla bir bütçe aktarılacak. Buda firmaların sürdürülebilirliği açısından büyük öneme sahiptir. Projeleri kabul edilen 6 firmanın 5 tanesinin akademisyen firması olması da ayrı bir mutluluk kaynağı. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik etki ve çıktı odaklı projelerle Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokent olarak ülke ve Elazığ ekonomisine katkı sunmaya devam edecek” dedi.