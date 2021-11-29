Son Dakika
Esenyurt Kıraç’ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TUBİTAK Başkanı Mandal, Rektör Göktaş ile bir araya geldi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı ziyaret etti.
ELAZIĞ 29.11.2021, 13:14
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Rektörü Göktaş, Başkan Mandal’a teşekkür etti.