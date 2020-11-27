Sırt çantasından 2,5 kilo uyuşturucu çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada sırt çantasında kıyafetler arasına gizlenmiş 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, kent merkezinde birinin üzerinde sırt çantası olan 2 şahıstan şüphelendi. Şüpheliler, polis tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada sırt çantası içerisindeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş 10 parça halinde toplam 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler İ.K. ve O.U. gözaltına alındı. 2 şüphelinin il dışından Elazığ’a gelerek R.D. isimli şahısla irtibatlı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları da tespit edildi. Bunun üzerine diğer şüpheli R.D’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan bugün adliyeye sevk edildi.