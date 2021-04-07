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Otomobil ağacı çarptı:1 yaralı

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu, sürücü hafif yaralandı.

ELAZIĞ 07.04.2021, 11:27
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Otomobil ağacı çarptı:1 yaralı

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AGT 968 plakalı otomobil, şehir merkezine doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağacı çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
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