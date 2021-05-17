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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için saatte 40 ile 70 kilometre arasında esen kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi, 3 il için de yağış uyarısı yaptı.

ELAZIĞ 17.05.2021, 11:07
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için saatte 40 ile 70 kilometre arasında esen kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi, 3 il için de yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Malatya’nın kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kısa sürekli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli saatte 40 ile 70 kilometre hızla eseceği beklenmektedir"denildi.

Ayrıca, sıcaklıkların bugünden itibaren mevsim normallerine döneceği belirtildi.
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19°
az bulutlu