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Mehmetçik konteyner kentte kalan ailelere aşure dağıttı
ELAZIĞ’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, KONTEYNER KENTTE KALAN VATANDAŞLARA ‘AŞURE GÜNÜ’ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA AŞURE İKRAM ETTİ
ELAZIĞ 03.10.2020, 10:21
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Elazığ’da Mehmetçik, deprem sonrası konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerine kalan ailelere aşure ikram etti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 24 Ocakta meydana gelen deprem sonrasında geçici barınma merkezlerine yerleştirilen ailelere ulaştırılmak üzere aşure hazırlattı. Hazırlanan aşureler kent merkezinde bulunan Doğukent, Kırklar ile Sivrice ilçesinde kurulan geçici barınma merkezlerinde ailelere dağıtıldı. Vali Erkaya Yırık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ında katıldığı aşure dağıtımında, Mehmetçik çocuklarla da yakından ilgilendi.
Öteyandan çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
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