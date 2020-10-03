banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Gaziantep 1-1 Trabzonspor
Gaziantep 1-1 Trabzonspor

Mehmetçik konteyner kentte kalan ailelere aşure dağıttı

ELAZIĞ’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, KONTEYNER KENTTE KALAN VATANDAŞLARA ‘AŞURE GÜNÜ’ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA AŞURE İKRAM ETTİ

ELAZIĞ 03.10.2020, 10:21
2
Mehmetçik konteyner kentte kalan ailelere aşure dağıttı

Elazığ’da Mehmetçik, deprem sonrası konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerine kalan ailelere aşure ikram etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 24 Ocakta meydana gelen deprem sonrasında geçici barınma merkezlerine yerleştirilen ailelere ulaştırılmak üzere aşure hazırlattı. Hazırlanan aşureler kent merkezinde bulunan Doğukent, Kırklar ile Sivrice ilçesinde kurulan geçici barınma merkezlerinde ailelere dağıtıldı. Vali Erkaya Yırık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ında katıldığı aşure dağıtımında, Mehmetçik çocuklarla da yakından ilgilendi.

Öteyandan çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Kayserispor 4 6
8. Göztepe 3 5
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Kasımpaşa 3 3
15. Gaziantep FK 4 3
16. Ankaragücü 3 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Adana Demirspor 3 7
3. Tuzlaspor 3 7
4. Ankara Keçiörengücü 3 7
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 4 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1