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Medeniyetler beşiği Harput’ta çalışmalar sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından 4 bin yıllık tarihe sahip, medeniyetler beşiği kadim şehir Harput’un, kültürel ve sanatsal tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle başlanılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ 04.03.2021, 17:09
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Medeniyetler beşiği Harput’ta çalışmalar sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından 4 bin yıllık tarihe sahip, medeniyetler beşiği kadim şehir Harput’un, kültürel ve sanatsal tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle başlanılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Harput Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nın revize edilmesi için 2018 yılı içerisinde başlatılan çalışmaların sona gelindiği belirtilen Elazığ Belediyesi’nin açıklamasında:" Harput yerleşiminin geçmişten gelen tarihi ve kültürel kimliğinin günümüzde ve gelecekte sürdürülebilmesi amacı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayının ardından yürürlüğe girecek. Çalışmaların son aşamaya geldiği Harput Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 2021 yılı içerisinde onaylanması bekleniyor. İmar Planının onaylanmasıyla birlikte Harput yeniden imar edilecek. Harput’un girişinden Sara Hatun Cami Meydanı’na kadar olan yol ve Sarahatun Meydanı tarihi dokuya uygun olarak yenilenecek. Hazırlanan Harput Yolunun Yenilenmesi ve Peyzaj Projesi onay için Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderildi. Projeye ilişkin onayın gelmesinin ardından 2021 yılı içerisinde uygulama çalışmalarına geçilecek"denildi.

Harput girişinde yer alan ve mülkiyeti Elazığ Belediye’sine ait beş adet tescilli konağın, Belediye Konuk Evi olarak düzenlenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü aktarılan açıklamada:"Konaklarda gerçekleştirilen tadilat, bakım ve tefrişata yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından geleceğin turizm merkezleri arasında özel bir yere sahip olan Harput’ta konukların ağırlanacağı özel birer mekan olarak hizmet sunacak. Harput’un sivil mimarisini yansıtan önemli bir eser olan, restorasyon ve tefrişat çalışmalarının ardından 2020 yılında Elazığ Belediye Başkanlık Makamı ve KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) hizmet birimi olarak kullanılan Sunguroğlu Konağı’nın bodrum katının sergi salonu olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından tarihi konağın bodrum katı, sergi salonu olarak hizmete sunulacak. Harput’un turizm potansiyeline katkı sağlamak amacı doğrultusunda Gastronomi, Kürsübaşı ve Basın Müzesi ve Basın Evi’ne ilişkin çalışmalar başlatıldı. Harput Konağının bir bölümünde Türk musikisinde istisnai bir yere sahip olan Kürsübaşı Musiki Müzesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Projesi onaylanan Kürsübaşı Müzesi için uygulama ihalesine yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye’nin en zengin mutfakları arasında yer alan Harput mutfağının gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmak, tanıtımını yapmak ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gastronomi Müzesi oluşturuluyor. Harput Konağının bir bölümünde oluşturulacak Gastronomi Müzesi projesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve Elazığ Basın Müzesi-Basın Evi olarak hizmete sunulacak Sağir Müftü Konağı’nda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 1800’lü yıllarda inşa edilen ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan konak, köklü bir geçmişe sahip yerel basınımızın tarihine ışık tutacak bir müze olarak hizmete sunulması için tarihi yapının iç tasarımına yönelik proje çalışmaları sürüyor"ifadelerine yer verildi.

Harput Mahallesi ile güneyinde yer alan Hüseynik Mahallesi arasında ulaşım sağlayan tarihi yolun turizme kazandırılması için de çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kalenin kuzeyinde dere içerisinde yer alan şifalı kaynak suyunun yeniden sağlık turizmine kazandırılması için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Osmanlı mimarisine uygun olarak Hoca Hasan Bey tarafından 1634 yılında inşa edilen Hoca Hasan Hamamı’nda, restorasyona yönelik ihale, 16 Mart 2021’de gerçekleştirileceği, büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, Hamam Müzesi olarak Harput turizmine kazandırılacağı aktarıldı.

Yine Harput’ta bulunan 11 km uzaklıkta yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Vatlıkları Yüksek Kurulu tarafından Doğal Sit alanı olarak tescillenen Buzluk Mağarası’nın yeniden cazibesine kavuşması amacıyla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nunda hazırlanarak onaylandığı ifade edildi.

Elazığ Belediyesi’nin yeni tanıtım atağıyla binlerce yıllık medeniyet merkezi Harput’un tanıtım çalışmalarına yenilikçi bir yapı kazandırıldığı Harput.web.tr adresi üzerinden interaktif ortamda geniş kitlelerle buluşturulduğuna da dikkat çekildi.
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