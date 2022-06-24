Maden ilçesinde diş protez laboratuvarı açıldı

ELAZIĞ (İHA) –Elazığ’ın Maden ilçesindeki devlet hastanesi bünyesinde Diş Protez Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Maden Şehit Cengiz Erdur İlçe Devlet Hastanesi’nde Diş Protez Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete sunuldu. İlçe devlet hastanelerinde bir ilk olarak hizmete sunulan laboratuvarın açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, hizmet başkanları ve hastane yönetimi katıldı.

Devlet Hastanesinde kış aylarında yaklaşık 10 bin nüfusa hizmet verdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Yaz aylarında ise bu sayı 25 bini geçmektedir. İlçemizin il merkezine uzaklığı hepimizin malumudur. Amacımız bu yöredeki hastalarımızı mağdur etmeden imkanlarımız dahilinde yerinde sağlık hizmet sunmaktır. Bu gün burada hizmete açmış olduğumuz diş protez laboratuvarımızı da bu amaçlar doğrultusunda düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Maden ilçemize yakınlıkları itibariyle Alacakaya ve Ergani’de yaşayan hastalarımızda diş protez tedavilerini burada rahatlıkla yapabileceklerdir. Diş protez, kanal tedavi ve çeşitli dolgu hizmetlerinin verileceği laboratuvarımız ilçe hastanelerimiz arasında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.