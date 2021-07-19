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Kurbanlık koyunu otomobilin bagajında böyle taşıdı
Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
ELAZIĞ 19.07.2021, 21:00
Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.Kurban Bayramı öncesi ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Elazığ’ın Malatya Caddesi’nde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.