Kurbanlık koyunu otomobilin bagajında böyle taşıdı

Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kurban Bayramı öncesi ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Elazığ’ın Malatya Caddesi’nde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.