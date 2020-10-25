Kovancılar’dan askıda ekmek kampanyasına destek
ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE MHP’NİN ÇALIŞMASIYLA 22 FIRINDA ASKIDA EKMEK KAMPANYASINA DESTEK VERİLDİ.
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde MHP’nin çalışmasıyla 22 fırında askıda ekmek kampanyasına destek verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Askıda Ekmek” kampanyasına Elazığ’ın Kovancılar ilçesinden destek geldi. Bu kapsamda MHP İlçe Başkanı Nihat Yıldız, İkinci Başkan Şemsettin Aydoğdu, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muaz Akpınar ve partililer tarafından yapılan çalışmada 22 fırında 50’şer ekmekten 1100 ekmek askıya çıkarılırken, ihtiyaç sahiplerine de ekmek fişi ulaştırıldığı toplam miktarın 11 bin 750 adet olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada;”Kovancılar İlçemizde 22 fırın da 50 adet olmak üzere toplamda 1100 adet ekmek askıya alınmıştır.22 fırından 8 bin 659 adet ekmek fişi alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.1000 adet ekmek Palu ilçemize gönderilmiştir.1000 adet ekmek Karakoçan ilçemize gönderilmiştir.Toplamda 11750 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirilmiştir”denildi.
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