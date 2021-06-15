Keban’daki örtü yangını söndürüldü

Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre dün, Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü mevkiindeki dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 60 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.