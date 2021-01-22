Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu

Elazığ’da 11 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerinin yaptığı 4 saatlik çalışma ile evinden 5 kilometre uzakta bulunup ailesine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beldedeki evlerinden çıkan 11 yaşındaki Nurullah Yıldırım’dan ailesi uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Çok sayıda jandarma ekibi ve iz takip köpeği gönderilen bölgede arama çalışması başlatıldı. 4 saat süren arama sonucunda kayıp çocuk evine 5 km uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu. Soğuktan üşüyen çocuğa jandarma ekipleri mont giydirip, sağlık kontrollerini yaptırdı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekibine teşekkür etti.