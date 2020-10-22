Karın ağrısı ile kanser hastalığı ortaya çıktı, kapalı yöntemle sağlığına kavuştu

Karın ağrısı şikayetiyle Rektum kanseri olduğu ortaya çıkan hasta, Elazığ’da laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Diyarbakır’da yaşayan 3 çocuk babası 55 yaşındaki Mehmet Tantekin, 5 ay önce karın ağrısı ile gittiği hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerde rektum kanseri tanısı kondu. Tedavi planlaması Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük tarafından yapılan hastaya ameliyat öncesinde radyoterapi uygulandı. Ardından Prof. Dr. Böyük tarafından ameliyata alınan Tantekin’e laparoskopik cerrahi uygulandı. Hasta, kalın bağırsağındaki kanserli bölüm kapalı yöntemle alınarak sağlına kavuştu.

Rektum kanseri nedeniyle tedavi planladıklarını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük, “Ameliyat öncesinde hastaya radyoterapi verdik, ameliyata uygun hale geldikten sonra da laparoskopik cerrahi ile rektum kanseri ameliyatı yaptık. Halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik yöntem ile yaptık.Teknoloji ve bilimin ilerlemesiyle birlikte minimal invaziv cerrahi yöntemlerinin kullanımı giderek artıyor. Bu sürece paralel bir şekilde biz de tüm cerrahi girişimlerimizi ve ameliyatlarımızı en son güncel teknolojik yöntemlerle yapıyoruz” dedi.

Tüm dünyada tedavi yöntemlerinin giderek gelişip değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Böyük, “Bazı tedaviler daha ön plana çıkıyor. Günümüzde laparoskopik ve robotik yöntemlerin kullanımı giderek artıyor. Kolon (kalın bağırsak) ve rektum kanserlerinde laparoskopik yöntem altın standart hale gelmiştir. Ameliyat kesileri normal açık ameliyatlara göre çok küçük. Hastalar ameliyat sonrası daha az ağrı duyuyor. Hastanede kalış süreleri daha azalıyor ve günlük aktivitelerine daha erken dönüyorlar. Dolasıyla bu açıdan da laparoskopik yöntemler çok avantajlı” diye konuştu.

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getiren Mehmet Tantekin ise, “Bir sıkıntı ve sorunum yok. Tedaviye 5 ay önce başlamıştım. Çok şükür iyiyim. Kapalı yöntem ile ameliyat oldum ve daha iyi oldu. Ameliyat sonrası sürecim çok rahat geçti” diye kaydetti.