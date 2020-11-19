Kamyonetin zulasındaki uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada il dışından gelen bir kamyonetin zulasından 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu şüpheliler E.T.(29) ve Z.Y’nin (44) Diyarbakır’dan Elazığ’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu kamyonet belirlenerek takibe alındı. Ekiplerin bir süre takip ettiği kamyonet durdurularak 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeği "Kadeh" ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği kamyonetin zulasında 2 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.