HD Elazığ Karakoçan FK’dan erteleme talebi

Pazar gününden bu yana hava muhalefetinden dolayı İzmir’den, Elazığ’a dönemeyen Elazığ Karakoçan FK, 22. haftada evinde oynaması gereken BÜ Alanya Kestelspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Kızılcabölükspor’la deplasmanda karşılaşan ve maç sonu döndüğü İzmir’den, Elazığ’a hava muhalefetinden dolayı gelemeyen HD Elazığ Karakoçan FK, 22. haftada evinde oynaması gereken BÜ Alanya Kestelspor mücadelesinin ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye başvurdu.

İzmir’de konakladığı otelin sahasında kısıtlı imkanlarla antrenman yapan Elazığ ekibine, TFF’nin ilk toplantıda olumlu bir dönüş yapması ve müsabakayı ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor.

Mavi-beyazlı ekip, uçuş izni çıktığı takdirde akşam Elazığ’a dönecek.