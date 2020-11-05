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Giyim ve etkinlik tırları Elazığ’dan İzmir’e hareket etti

DEPREM BÖLGESİ ELAZIĞ'DAN AYNI KADERİ YAŞAYAN İZMİR'E YARDIM VE EKİP DESTEĞİNDEN SONRA ŞİMDİ DE GİYİM VE ETKİNLİK TIRLARI GÖNDERİLDİ.

ELAZIĞ 05.11.2020, 16:08
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Giyim ve etkinlik tırları Elazığ’dan İzmir’e hareket etti

Deprem bölgesi Elazığ’dan aynı kaderi yaşayan İzmir’e yardım ve ekip desteğinden sonra şimdi de giyim ve etkinlik tırları gönderildi.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaraların sarılması için bir çok çalışma yapıldı. Bir taraftan afet konutları yapılırken, diğer taraftan da vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda valilik tarafından köylere kıyafetlerin ulaştırılması için de mobil giyim market tırı ile çocukların moral bulması için ise mobil etkinlik tırı hazırlanarak uzun süre hizmet verdi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ta, mobil tırları İzmir’e görevlendirdi. Vali Yırık’ın talimatıyla mobil giyim tırı içinde kışlık giysi, kaban, mont, ayakkabı ve botlarla, etkinlik tırı da gerekli malzemelerle İzmir’e yola çıktı. Tırların deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan yerlerde hizmet vereceği aktarıldı.

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