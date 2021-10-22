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Fırat Üniversitesinde piyano resitali gerçekleştirildi

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Devlet Konservatuvarının destekleriyle piyano resitali gerçekleştirildi.

ELAZIĞ 22.10.2021, 17:07
Fırat Üniversitesinde piyano resitali gerçekleştirildi

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Devlet Konservatuvarının destekleriyle piyano resitali gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Kültür Park’ta açık hava piyano resitali gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze yerli ve yabancı eserleri büyük bir ustalıkla çaldı. Gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konser sonunda Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze’ye çiçek takdim etti. Etkinlik dinleyicilerden tam not aldı.

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