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Elazığspor uzatmalarda yediği golle 1 puana razı oldu

Sezonun ilk galibiyetine Artvin Hopaspor karşısında yaklaşan Elazığspor, rakibinin 90+7. dakikada attığı golle 1 puana razı oldu.

ELAZIĞ 20.09.2021, 11:35
Elazığspor uzatmalarda yediği golle 1 puana razı oldu

Sezonun ilk galibiyetine Artvin Hopaspor karşısında yaklaşan Elazığspor, rakibinin 90+7. dakikada attığı golle 1 puana razı oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftasında evinde Artvin Hopaspor’la karşılaşan Elazığspor, rakibine 90+7. dakikada dur diyemedi ve 1 puana razı oldu. Oyunun büyük bölümünde üstün olan ve rakibine karşı net fırsatlar bulmasına rağmen değerlendiremeyen Bordo-Beyazlı ekip, sezonun ilk galibiyetine çok yaklaşmışken 1 puana razı oldu ve taraftarlarını üzdü. 3 hafta sonunda 1 puanda kalan Elazığspor, 4. hafta maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşı karşıya gelecek.

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