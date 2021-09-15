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Elazığspor - Artvin Hopaspor maç biletleri yarın satışta

Elazığspor Kulübü, Artvin Hopaspor’la oynanacak maçın biletlerini yarın satışa çıkartacak.

ELAZIĞ 15.09.2021, 14:53
Elazığspor - Artvin Hopaspor maç biletleri yarın satışta

Elazığspor Kulübü, Artvin Hopaspor’la oynanacak maçın biletlerini yarın satışa çıkartacak.

TFF 3. Lig 1. Grubun 3. haftasında oynanacak olan Elazığspor - Artvin Hopaspor maçı biletleri yarın satışa çıkartılıyor. Bilet fiyatları ligin ilk haftasında oynanan Bergama Belediyespor maçında olduğu gibi 10 liradan satışa sunulacak. 19 Eylül Pazar günü saat 15.00’da Doğukent Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz korona virüs aşısını olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Storeden satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumundan hem de Elazığspor Storeden satışa devam edilecek.

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