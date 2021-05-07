Elazığ’da yerel esnafa “Bakkal Kart” desteği

Elazığ’da deprem ve pandemi nedeniyle yerel esnafa destek amacıyla ’Bakkal Kart’ projesinin hayata geçirildiği aktarıldı.

24 Ocak 2020 depremi yaşayan ve akabinde pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren esnaflara yönelik ‘Bakkal Kart’ projesi hayata geçiriliyor. Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından uygulamaya sokulacak olan proje ile ihtiyaç sahiplerine verilecek para yüklü ’Bakkal Kart’ hizmeti ile hem vatandaşın hem de küçük esnafın yüzü gülecek . Türkiye’de ilklerden olma özelliğine sahip olan proje sayesinde hem esnaf kazanacak hem de ihtiyaç sahipleri istedikleri bakkaldan alışveriş yapma imkanına sahip olacak.

Esnafın düştüğü zor duruma değinen Oda Başkanı Cebrail Tok,”Tabi ki bunların sebebi hem doğal afet hem de salgın oldu. Tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bu salgından ve depremden kaynaklanan mağduriyetler yaşanıyor. Bu anlamda biz Türkiye’de ilklerden olan ‘Bakkal Kart’ı hayata geçiriyoruz. Bunu şehrin dinamikleriyle oturup konuştuk, istişare ettik. Sağ olsunlar, başta valimiz ve belediye başkanımız olmak üzere bir proje yaptık. Çok hayırlı bir hizmet. Özellikle küçük esnaftan dar gelirli vatandaşlara hizmet edecek bir alışveriş çeki olacak. Bu projenin daha da yayılmasını arzu ediyoruz” dedi.