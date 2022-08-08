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Elazığ’da yaz Kur’an kursları sürüyor

Elazığ İl Müftülüğü yetkilileri, devam eden yaz Kur’an kurslarına ziyaretlerde bulundu.

ELAZIĞ 08.08.2022, 14:29
Elazığ’da yaz Kur’an kursları sürüyor

Elazığ İl Müftülüğü yetkilileri, devam eden yaz Kur’an kurslarına ziyaretlerde bulundu.

İl Müftü Vekili Özer Cömert ve SGK İl Müdürü M. Sıtkı Erman, Akçakiraz Altın Çevre Yeşil Kuşak Camisinde çocuklarla bir araya geldi. Altın Çevre yaz Kur’an kursundaki öğrencilerle buluşan Cömert ve Erman, gençlerle yakından ilgilenip etkinliklerine katıldı.

Cömert ve Erman, ziyaretlerinin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

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