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Elazığ’da yaralı halde bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Elazığ’da yaralı halde su borusunda bulunan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine teslim edildi.

ELAZIĞ 13.10.2021, 12:52
Elazığ’da yaralı halde bulunan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Elazığ’da yaralı halde su borusunda bulunan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesinde bulunan bir su borusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri su borusunun içinde köpeğin sesini duymasının ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı halde olan köpeği, kurtarma aparatı ile bulunduğu yerden çekerek kurtardı.

Kurtarılan köpek, tedavi edilmek üzere Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

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