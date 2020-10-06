Elazığ’da yakalanan yankesici tutuklandı
ELAZIĞ'DA YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Elazığ’da yankesicilik yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yaşlı bir şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüpheli bir şahıs 600 TL’yi yankesicilik yöntemi ile çaldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli şahsın A.E. olduğu tespit edildi. Kısa sürede tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli ile ilgili detaylı inceleme yapan polis, şahsın aynı yöntemle Siirt’e 2, Malatya’da 3 ve Adıyaman’da 1 olaya karıştığını tespit etti.Yankesicilikten ayrıca 11 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli A.E., emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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