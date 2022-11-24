Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Bahse konu yerden uyuşturucu madde satın alan H.E.G. (25) isimli şüpheli şahıstan 5 adet regapen hap, 10 adet de extacy hap ele geçirildi. Aynı operasyonda H.E.B (21) ve Y.Ç. (20) isimli şahıslar da yakalandı. Bu şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda M.D. (29), E.G. (35) ve E.G. (25) isimli şahıslarla birlikte 643 adet lyrica ve 7 adet regapen isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

H.E.G., H.E.B. ve Y.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikat başlatılırken, M.D., E.G. ve E.G. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk dildi. Mahkemeye sevk edilen M.D. (29) ve E.G. (35) tutuklanarak cezaevine gönderildi.