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Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor
Elazığ’da sağlık çalışanları aşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 aşısı olan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar “Aşı salgın süresince alınan tedbirlerin yanı sıra pandeminin son bulması için büyük bir güç" dedi.
ELAZIĞ 17.01.2021, 11:46
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Elazığ’da sağlık çalışanları aşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 aşısı olan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar “Aşı salgın süresince alınan tedbirlerin yanı sıra pandeminin son bulması için büyük bir güç" dedi.
Elazığ’da kamu ve özel hastaneler başta olmak üzere Aile Sağlık Merkezleri gibi birçok sağlık kuruluşunda çalışan personel aşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Medical Park Elazığ Hastanesi sağlık çalışanları da aşı oldu. Covid-19 aşısı olan Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar ise aşının önemini aktardı.Covid-19’la mücadele içinde oldukları süreçte yeri doldurulamayacak kayıplar verildiğini ve salgınının sonlandırılmasında uygulanan aşı çalışmalarının büyük önemi olduğunu belirten Op. Dr. Kurtar, salgın süresince alınan tedbirlerin yanı sıra aşının pandeminin son bulması için büyük bir güç olduğunu belirtti.
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